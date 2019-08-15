Юрий Шатунов передумал отказываться от «Белых роз»

PR-менеджер певца заявил, что на право исполнения этой композиции публично у него есть разрешение от правообладателя.

Стало известно, что 45-летний Шатунов будет и в дальнейшем радовать поклонников бессмертными хитами «Белые розы» и «Седая ночь». Это подтвердил его PR-менеджер Аркадий Кудряшов . Он сообщил ТАСС, что эти знаменитые и любимые народом песни — «визитная карточка» артиста. Он имеет полное право петь их публично, это ему позволяет делать разрешение от правообладателя. И, кстати, он никогда от этих песен не отказывался.

Вопрос по поводу легендарных хитов возник после того, как появилась информация, что певец их якобы перерос и не будет больше исполнять на своих концертах. Эту информацию озвучил ранее продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин на своей странице в Instagram, добавив, что Шатунов покинул группу.

Напомним, по мнению многих поклонников, Шатунов считается одним из лучших солистов группы.

А месяц назад исполнитель был прооперирован в одной из московских больниц. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за воспалительного процесса гайморовой пазухи.