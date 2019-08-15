Прохор Шаляпин предложил Эрику Робертсу сдать экзамен

Певец считает, что брат «Красотки» как минимум должен подтвердить знание русского языка.

Напомним, голливудский актер Эрик Робертс сделал громкое заявление в Сочи , куда его пригласили в качестве гостя на профессиональные соревнования по боевому самбо. Он сказал, что желает стать россиянином, поскольку покорен людьми и красотой России.

Светская львица Виктория Боня "раскусила" актера мгновенно, ведь она точно знает, что в Голливуде люди платят огромные налоги. И если Эрик получит российское гражданство, его отчисления государству значительно сократятся. Боня подчеркнула, что это выгодно и России.