Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прохор Шаляпин предложил Эрику Робертсу сдать экзамен 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Певец считает, что брат «Красотки» как минимум должен подтвердить знание русского языка.
Российские звезды прокомментировали порталу Teleprogramma.pro желание брата Джулии Робертс получить российское гражданство. Прохор Шаляпин, Виктория Боня и Камиль Ларин увидели в его поступке меркантильный интерес.
Напомним, голливудский актер Эрик Робертс сделал громкое заявление в Сочи, куда его пригласили в качестве гостя на профессиональные соревнования по боевому самбо. Он сказал, что желает стать россиянином, поскольку покорен людьми и красотой России.
Светская львица Виктория Боня "раскусила" актера мгновенно, ведь она точно знает, что в Голливуде люди платят огромные налоги. И если Эрик получит российское гражданство, его отчисления государству значительно сократятся. Боня подчеркнула, что это выгодно и России.
Певец Прохор Шаляпин сошелся во мнении с Викторией и предложил Робертсу сдать экзамен на знание русского языка. А актер Камиль Ларин и вовсе не считает заявление актера серьезным. Но, если предположить, что Робертс не шутит, то переезд его явно не связан с любовью к России. Артист предложил вспомнить Жерара Депардье, который так и не прижился в нашей стране.
Teleprogramma.pro: последние новости
«С богом!»: экс-жена Башарова поделилась снимком из роддома Помощница Петросяна впервые «засветила» юмориста на страничке в соцсетях Могилу Людмилы Ивановой из «Служебного романа» разграбили вандалы
Комментарии1
Шоу-бизнес , Эрик Робертс , Виктория Боня , Прохор Шаляпин , Джулия Робертс , Жерар Депардье , Камиль Ларин , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Папа, на крыле огонь»: что пережили пассажиры А3214
Стрелявший в парикмахерской потребовал от полиции коньяк3
Разработчик из СССР ответил на обвинения США12
Блогеры Украины поглумились над выжившими в ЧП с A32182
РФ и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей8
Видео
01:08
​«Двигатель начал отказывать»: пассажир о ЧП с А-321
Происшествия
01:01
Спецназовец пошел на штурм квартиры и потерпел неудачу
Происшествия
04:43
Надежда на демократов: что может спасти СНВ-3
В мире Армия
00:24
РФ пригрозила оставить Китай без леса
Политика Экология
00:24
Виновниками ЧП с А321 назвали чаек с мусорного полигона
Происшествия
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
03:15
Украина пожизненно обеспечит Порошенко
Украина В мире
00:50
«Пил болотную воду»: что пережил пропавший в лесу мальчик
Происшествия Статьи
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение