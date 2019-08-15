Прохор Шаляпин предложил Эрику Робертсу сдать экзамен 

Певец считает, что брат «Красотки» как минимум должен подтвердить знание русского языка.
Российские звезды прокомментировали порталу Teleprogramma.pro желание брата Джулии Робертс получить российское гражданство. Прохор Шаляпин, Виктория Боня и Камиль Ларин увидели в его поступке меркантильный интерес.
Напомним, голливудский актер Эрик Робертс сделал громкое заявление в Сочи, куда его пригласили в качестве гостя на профессиональные соревнования по боевому самбо. Он сказал, что желает стать россиянином, поскольку покорен людьми и красотой России.
Светская львица Виктория Боня "раскусила" актера мгновенно, ведь она точно знает, что в Голливуде люди платят огромные налоги. И если Эрик получит российское гражданство, его отчисления государству значительно сократятся. Боня подчеркнула, что это выгодно и России.
Певец Прохор Шаляпин сошелся во мнении с Викторией и предложил Робертсу сдать экзамен на знание русского языка. А актер Камиль Ларин и вовсе не считает заявление актера серьезным. Но, если предположить, что Робертс не шутит, то переезд его явно не связан с любовью к России. Артист предложил вспомнить Жерара Депардье, который так и не прижился в нашей стране.