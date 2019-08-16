Пригожин объяснил, как выжить в старости

«На пенсию прожить, конечно, невозможно», — признал продюсер.

По этой причине он с супругой стремится получать дополнительный доход и откладывает эти деньги. Поступать так же Пригожин рекомендовал и рядовым соотечественникам, признав, впрочем, что зарплата большинства не позволяет что-то откладывать.

Продюсер, отказавшись углубляться, упомянул, что вместе с женой они вкладывают деньги в собственные карьеры, недвижимость и разные виды бизнеса. Однако своей главной и приоритетной инвестицией, своим надежным тылом и страховым фондом он назвал правильно воспитанных детей.