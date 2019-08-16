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Пригожин объяснил, как выжить в старости 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Дети — страховой фонд и главная инвестиция певицы Валерии и ее мужа Иосифа Пригожина. Об этом последний сам рассказал «Телепрограмме».
«На пенсию прожить, конечно, невозможно», — признал продюсер.
По этой причине он с супругой стремится получать дополнительный доход и откладывает эти деньги. Поступать так же Пригожин рекомендовал и рядовым соотечественникам, признав, впрочем, что зарплата большинства не позволяет что-то откладывать.
Продюсер, отказавшись углубляться, упомянул, что вместе с женой они вкладывают деньги в собственные карьеры, недвижимость и разные виды бизнеса. Однако своей главной и приоритетной инвестицией, своим надежным тылом и страховым фондом он назвал правильно воспитанных детей.
«Вы инвестируете деньги в их образование, и объясняете им, что сегодня вы в них вкладываете, а завтра они будут вкладывать в вас», — объяснил он, что считает правильным.
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Валерия
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