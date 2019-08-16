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По стопам Волочковой: Собчак продемонстрировала растяжку на яхте 

Teleprogramma.pro + ещё 6 1 час назад
Ксения Собчак после начала близкого общения с режиссером Константином Богомоловым стала все больше и больше походить на артистку, чем на телеведущую. Творческого таланта Ксении Анатольевны, конечно, и самой хватает, но, похоже, союз с креативным режиссером придает ему особенный колорит.
Глядя на фотографию, недавно опубликованную Ксенией на своей странице в Instagram, невольно вспоминаются знаменитые слова из «Фауста» Гете — «Остановись, мгновение, ты прекрасно!». Правда, название своей позе Собчак дала другое, но не менее известное — «Балерина из шкатулки».
Бывшая супруга Максима Виторгана удивила невероятной гибкостью, достойной самой Волочковой — стоять на палубе на кнехте на одной ноге, когда вторая поднята на 90 градусов к ней — это явно уровень не любителя.
Подписчики знаменитости не остались равнодушны к увиденному. «Общение с Волочковой бесследно не проходит!», «Волочкова… видимо, это заразно», «Волочкова нервно курит в сторонке», «Не надо нас обманывать, верхняя нога не ваша, а Волочковой», «Хорошо, что шкатулка без крышечки», «… из табакерки».
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Комментарии12
Шоу-бизнес , Видео , Максим Виторган , Константин Богомолов , Ксения Собчак
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