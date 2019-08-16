«Неприемлемо»: На Бузову пожаловались в Генпрокуратуру

Зампредседателя партии «Народ против коррупции» Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с требованием заблокировать Instagram Ольги Бузовой после шутки о блокаднице. Об этом он рассказал «5 каналу».

Бородин назвал высказывание Бузовой неприемлемым.

«Она задела тех людей, которые в те годы проливали кровь, голодали… Она задела историю нашего государства, историю нашей страны. Я считаю, что неприемлемо такие вещи, пользуясь тем, что у тебя есть в социальных сетях большое количество подписчиков и среди них есть молодежь, поднимать и выносить на всю страну. Говорить, что она «блокадница» и сидеть кушать где-то на отдыхе в дорогом купальнике… Я думаю, неприемлемо», — сказал он.

Бородин также предположил, что Бузова в момент съемки находилась под воздействием наркотиков.

Он выразил надежду, что Генпрокуратура возьмет ситуацию на контроль и обратится в Роскомнадзор с предложением о блокировке Instagram-аккаунта Ольги Бузовой.

Напомним, на днях Ольга Бузова опубликовала видео, на котором она сидит за столом в купальнике и облизывает тарелку. Заметив, что ее снимают, Бузова говорит: «Ну если вкусно мне! Я блокадница».