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Тимати в день рождения показал трех любимых женщин 

Teleprogramma.pro + ещё 1 4 часа назад
Фото: Instagram
Музыкант отметил 36-летие на роскошном курорте.
Свой 35-летний юбилей Тимати шумно отметил в кругу друзей в Монте-Карло, но 36-летие музыканта в нынешнем году прошло под знаком трех любимых муз в жизни рэпера: дочери Алисы, мамы Симоны и возлюбленной Анастасии Решетовой, которая вскоре станет матерью еще одного наследника певца.
Тимати опубликовал на своей странице в Instagram три фото с тремя любимыми, знаковыми женщинами в своей судьбе. На одном он стоит на деревянном помосте на фоне бирюзового моря и белоснежного песка с дочкой Алисой. Девочка в белом длинном платье похожа на ангела. На Тимати — роскошный белый смокинг с черной бабочкой, камербандом — широким поясом для талии, который часто носят со смокингом, и черный платок, заправленный в нагрудный карман.
На втором фото он позирует с любимой мамой Симоной.
Третий снимок полон нежных чувств Тимати к его беременной невесте. Анастасия выбрала для совместного снимка белоснежный короткий сарафан на бретелях, облегающий формы.
«Спасибо всем за поздравления», — написал музыкант в подписи в Instagram, но не пояснил, в какой именно жаркой стране он отмечает праздник.
Кстати, раньше всех его отмечать на своей странице в соцсети начала именно мама Симона. Она опубликовала видео, на котором ее сын весело обливает себя с утра пораньше прямо в море шампанским.
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Шоу-бизнес , Анастасия Решетова , Тимати
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