Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»

Певец Юра Шатунов отказался от участия в группе «Ласковый май» и больше не может исполнять такие песни, как «Белые розы» или «Седая ночь». Об этом в Instagram написал продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин

По его словам, отныне Юра Шатунов «будет исполнять только свои песни».

«От группы «Ласковый май» он отказался. Представители правообладателя ООО «Честная музыка» официально обратились к Юре Шатунову с просьбой заключить договор на исполнение произведений группы «Ласковый май», на что он заявил, что не планирует больше петь эти песни, так как он уже перерос и не хочет их исполнять на своих концертах. На основании изложенного, вынужден заявить, что теперь песни группы «Ласковый май» вы сможете услышать только на официальных концертах с моим участием», — подчеркнул Андрей Разин (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он отметил, что Шатунову запрещено исполнять 27 песен из репертуара группы, в том числе — «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер».

«Поэтому, покупая билеты на концерты Юры Шатунова, зрители, а также рекламодатели должны учитывать, что отныне на его концертах будут звучать только новые песни, написанные им. Ввиду того, что нынешние правообладатели произведений «Ласкового мая» выплатили за них огромные деньги в размере 890.000 $ США, за использование в рекламных целях, а также исполнение без разрешения правообладателя этих песен ждут огромны штрафы», — предостерег продюсер.