«Не от большого ума»: россияне оправдали Бузову

Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась мнением россиян на тему того, зачем Ольга Бузова в одном из последних видеороликов назвала себя «блокадницей».

И большинство «78%» респондентов ответили: «не от большого ума».

17% опрошенных не считают Ольгу глупой, однако, уверены в том, что конкретно этому слову она не придала значения.

4% проголосовавших с уверенностью утверждают, что это был обыкновенный пиар-ход.

А 1% россиян затрудняются ответить на данный вопрос.

Всего в опросе приняли участие 10 028 человек.

Певица и телеведущая Ольга Бузова назвала себя в видеоролике в Instagram «блокадницей», вызвав шквал возмущения от подписчиков.

На странице Бузовой в соцсети был размещен видеоролик, в котором она облизывает тарелку, шутливо отворачиваясь и говоря, что «вкусно же».