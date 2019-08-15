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«Не от большого ума»: россияне оправдали Бузову 

Рамблер 57 минут назад
Фото: ТАСС
Аналитическая служба Рамблера поинтересовалась мнением россиян на тему того, зачем Ольга Бузова в одном из последних видеороликов назвала себя «блокадницей».
И большинство «78%» респондентов ответили: «не от большого ума».
17% опрошенных не считают Ольгу глупой, однако, уверены в том, что конкретно этому слову она не придала значения.
4% проголосовавших с уверенностью утверждают, что это был обыкновенный пиар-ход.
А 1% россиян затрудняются ответить на данный вопрос.
Всего в опросе приняли участие 10 028 человек.
Певица и телеведущая Ольга Бузова назвала себя в видеоролике в Instagram «блокадницей», вызвав шквал возмущения от подписчиков.
На странице Бузовой в соцсети был размещен видеоролик, в котором она облизывает тарелку, шутливо отворачиваясь и говоря, что «вкусно же».
«Я блокадница!» — заявила, смеясь, телеведущая.
Шоу-бизнес , Ольга Бузова
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