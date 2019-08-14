Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вадим Усланов стал жертвой мошенников 

Рамблер 1 час назад
Фото: скриншот
Певца Вадима Усланова обманул неизвестный, рассказал «Комсомольской правде» собеседник в правоохранительных органах.
55-летний Усланов был участником групп «Монитор» и «Рок-ателье», принимал участие в «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой, в 1991 году выпустил первый сольный альбом «Танцы на воде», в 1998-м — второй «Ты сделана из огня».
Между выходом записей Усланов занимался бизнесом, в начале 2000-х руководил радиостанцией и победил рак, с середины — работает композитором и музыкальным продюсером.
В 2018-м Вадим Усланов выставил на продажу на сайте «Авито» музыкальные колонки за 70 тысяч рублей. В конце июля 2019-го купить их решил некий мужчина.
Усланов встретился с ним в 7-м Ростовском переулке в центре Москвы. Покупатель осмотрел товар и убедил продавца, что перевел на его банковскую карту полную стоимость товара. Тот факт, что они поступили не мгновенно, мошенник объяснил тем, что на это требуется три дня. Деньги не пришли и к середине августа. Тогда Усланов обратился в полицию. Сейчас ее сотрудники ищут преступника.
Комментарии
Шоу-бизнес , Алла Пугачева , МВД , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подсластила пилюлю. В ФРГ объяснили выпад Меркель против РФ20
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ363
Кадыров назвал врагами «кнопочных героев»27
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий59
Учёные омолодили старые клетки мозга у крыс2
Видео
00:38
Сатурн скрылся за Луной
Наука и техника
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:42
Названы три «провальных» проекта вооружений РФ
Армия Оружие
00:18
В Сирии сбили Су-22
Армия Ближний Восток
01:00
Схватка панды с покрышкой в зоопарке попала на видео
Новости Москвы
03:41
Русскоязычным отключат микрофон: в Раде поспорили о языке
В мире Статьи
01:04
Пока вы не уснули: россияне рискуют остаться без пенсий
В мире
00:40
В НАТО возмутились отгоном F-18 от самолета Шойгу
Армия
10:56
В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД
Политика
01:18
Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение