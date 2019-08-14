Вадим Усланов стал жертвой мошенников

55-летний Усланов был участником групп «Монитор» и «Рок-ателье», принимал участие в «Рождественских встречах» Аллы Пугачевой , в 1991 году выпустил первый сольный альбом «Танцы на воде», в 1998-м — второй «Ты сделана из огня».

Между выходом записей Усланов занимался бизнесом, в начале 2000-х руководил радиостанцией и победил рак, с середины — работает композитором и музыкальным продюсером.

В 2018-м Вадим Усланов выставил на продажу на сайте «Авито» музыкальные колонки за 70 тысяч рублей. В конце июля 2019-го купить их решил некий мужчина.

Усланов встретился с ним в 7-м Ростовском переулке в центре Москвы. Покупатель осмотрел товар и убедил продавца, что перевел на его банковскую карту полную стоимость товара. Тот факт, что они поступили не мгновенно, мошенник объяснил тем, что на это требуется три дня. Деньги не пришли и к середине августа. Тогда Усланов обратился в полицию. Сейчас ее сотрудники ищут преступника.