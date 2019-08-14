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Семья Фриске лишилась дома из-за долгов 

Рамблер 14 минут назад
Фото: Instagram
Родители Жанны Фриске продали дом, чтобы рассчитаться с долгами перед «Русфондом». Об этом сообщает «Антенна Телесемь».
Дом в Истринском районе Подмосковья, в котором жили Владимир и Ольга Фриске, был приобретен Жанной Фриске и ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым. После смерти Фриске ее родители унаследовали 2/3 дома.
Подпись Фриске в договоре с Русфондом оказалась подделкой
Следователи установили, что мать Фриске сняла с благотворительного счета 21 633 214 рублей. После смерти певицы в 2015 году «Русфонд» потребовал отчитаться о том, как и на что были потрачены эти деньги. Однако семья певицы отчета не предоставила и деньги не вернула. В 2017 году суд постановил принудительно взыскать потраченную сумму с наследников Жанны Фриске.
Чтобы выплатить «Русфонду» часть задолженности, Владимир и Ольга Фриске продали свою часть дома Шепелеву. Вырученные от продажи 7,98 млн рублей были перечислены «Русфонду» в мае этого года.
Юрист семьи Фриске Юрий Нечаев рассказал, что Дмитрий Шепелев тоже лишился части имущества в счет покрытия долга перед «Русфондом». Он также заявил, что родители Жанны Фриске сейчас живут в квартире, которую удалось сохранить.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев , Ольга Фриске , Московская область
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