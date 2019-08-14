Семья Фриске лишилась дома из-за долгов

Дом в Истринском районе Подмосковья , в котором жили Владимир и Ольга Фриске , был приобретен Жанной Фриске и ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым . После смерти Фриске ее родители унаследовали 2/3 дома.

Следователи установили, что мать Фриске сняла с благотворительного счета 21 633 214 рублей. После смерти певицы в 2015 году «Русфонд» потребовал отчитаться о том, как и на что были потрачены эти деньги. Однако семья певицы отчета не предоставила и деньги не вернула. В 2017 году суд постановил принудительно взыскать потраченную сумму с наследников Жанны Фриске.

Чтобы выплатить «Русфонду» часть задолженности, Владимир и Ольга Фриске продали свою часть дома Шепелеву. Вырученные от продажи 7,98 млн рублей были перечислены «Русфонду» в мае этого года.

Юрист семьи Фриске Юрий Нечаев рассказал, что Дмитрий Шепелев тоже лишился части имущества в счет покрытия долга перед «Русфондом». Он также заявил, что родители Жанны Фриске сейчас живут в квартире, которую удалось сохранить.