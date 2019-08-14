«Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу»

Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей». С осуждением певицы выступили, как пользователи соцсети, так и ее коллеги.

«Для меня это очень странная реакция. Все знают, что я родилась в Ленинграде и много времени проводила в детстве со своими бабушками и дедушками. Они жили в блокадном Ленинграде, и у нас принято было всегда доедать всё, что бабушка приготовила», — рассказала изданию Super Ольга Бузова.

Она подчеркнула, что «с уважением относится к памяти тех страшнейших лет» и с «почтением к ветеранам Великой Отечественной войны».

«Все знают, какой я патриот. Я не очень понимаю, кому и зачем нужно было меня втаскивать в эту провокацию и скандал. Многие даже не удосужились зайти и посмотреть видео целиком. Я выложила 15 секунд в ленту своего инстаграма, а полный ролик был в моих сториз. У всех, кто его посмотрел, не возникло никаких вопросов», — пояснила певица, не уточнив, что именно было в ролике.

Ольга Бузова также заявила, что «разговаривала с ветеранами и со своими бабушками», которые сказали ей, что «их чувства не задеты» ее словами.

«Они, наоборот, гордятся, что я рассказываю молодой аудитории про ужасы той войны. Для меня ценно именно их мнение, а не крики диванных критиков», — подчеркнула телеведущая.