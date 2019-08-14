Мать Бузовой высказалась о шутке про блокаду

Шутки о блокаде Ленинграда — норма в семье Ольги Бузовой, рассказала телеграм-каналу «Подъем» ее мать Ирина.

Вчера певица в шутку назвала себя блокадницей. В своем инстаграме она разместила видео, на котором слизывает с тарелки остатки еды, и объясняет это мужчине-оператору тем, что якобы пережила блокаду.

Певица была раскритикована общественностью за подобную шутку. Например, журналист Владимир Соловьев назвал образ Бузовой как прекрасного и образованного человека разрушенным, а блокаду — сакральным понятием, о котором шутить не следует никогда.

Между тем мать Бузовой убеждена, что блокада — не "священная корова", а шутить о ней — это норма. По словам женщины, так делают в их семье, в том числе бабушка певицы — настоящая блокадница.