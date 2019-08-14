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Мать Бузовой высказалась о шутке про блокаду 

Рамблер + ещё 13 2 часа назад
Фото: Instagram
Шутки о блокаде Ленинграда — норма в семье Ольги Бузовой, рассказала телеграм-каналу «Подъем» ее мать Ирина.
Вчера певица в шутку назвала себя блокадницей. В своем инстаграме она разместила видео, на котором слизывает с тарелки остатки еды, и объясняет это мужчине-оператору тем, что якобы пережила блокаду.
Певица была раскритикована общественностью за подобную шутку. Например, журналист Владимир Соловьев назвал образ Бузовой как прекрасного и образованного человека разрушенным, а блокаду — сакральным понятием, о котором шутить не следует никогда.
Между тем мать Бузовой убеждена, что блокада — не "священная корова", а шутить о ней — это норма. По словам женщины, так делают в их семье, в том числе бабушка певицы — настоящая блокадница.
«У Оли совесть чиста. Она помогает своей бабушке, любит ее. У каждой блокадницы была бы такая внучка, я была бы счастлива», — добавила Ирина Бузова.
Шоу-бизнес , Ирина Бузова , Владимир Соловьев , Санкт-Петербург
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