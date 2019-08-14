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Депутат решил воспитать Бузову после перла про блокадницу 

360tv.ru 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Высказывание Бузовой про блокаду не осталось незамеченным. В Госдуме шутку сочли непозволительной и решили напомнить певице и ведущей, что происходило в стране в годы Великой Отечественной войны.
Книгу о блокаде Ленинграда и запись седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича намерен отослать Бузовой член парламентского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. Об этом политик рассказал РИА «Новости».
«Шутить на тему блокады Ленинграда непозволительно. Очевидно, от нехватки знаний у нее вышла такая грубая, низкая, нелепая шутка», — подчеркнул депутат.
Свищев заметил, что не собирается принижать достоинства Бузовой, но в ролике она выглядит глупо. За жизнью певицы, напомнил он, ежедневно следит многомиллионная подростковая аудитория. Девушка должна быть хорошим примером для своих поклонников, заключил парламентарий.
«Отправлю ей несколько книг о блокаде Ленинграда — произведения Лидии Гинзбург, Даниила Гранина и Алеся Адамовича, Леонида Пантелеева, Дмитрия Лихачева. И запись Симфонии № 7 Шостаковича. Пусть они у нее будут», — пояснил Дмитрий Свищев.
Он выразил надежду, что Ольга Бузова прочтет и прослушает все материалы и в итоге поймет, что совершила ошибку.
Ранее в Instagram поп-звезды появилось видео, на котором Бузова, одетая только в купальник, облизывала тарелку. Заметив, что попала в объектив камеры, певица рассмеялась и заявила, что «ей вкусно» и «я блокадница».
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Шоу-бизнес , Общество , Дмитрий Шостакович , Даниил Гранин , Дмитрий Свищев , Дмитрий Лихачев , Ольга Бузова , Лидия Гинзбург , Госдума , РИА Новости , Санкт-Петербург
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