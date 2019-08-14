Депутат решил воспитать Бузову после перла про блокадницу

Высказывание Бузовой про блокаду не осталось незамеченным. В Госдуме шутку сочли непозволительной и решили напомнить певице и ведущей, что происходило в стране в годы Великой Отечественной войны.

Книгу о блокаде Ленинграда и запись седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича намерен отослать Бузовой член парламентского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев . Об этом политик рассказал РИА «Новости».

«Шутить на тему блокады Ленинграда непозволительно. Очевидно, от нехватки знаний у нее вышла такая грубая, низкая, нелепая шутка», — подчеркнул депутат.

Свищев заметил, что не собирается принижать достоинства Бузовой , но в ролике она выглядит глупо. За жизнью певицы, напомнил он, ежедневно следит многомиллионная подростковая аудитория. Девушка должна быть хорошим примером для своих поклонников, заключил парламентарий.

«Отправлю ей несколько книг о блокаде Ленинграда — произведения Лидии Гинзбург, Даниила Гранина и Алеся Адамовича, Леонида Пантелеева, Дмитрия Лихачева. И запись Симфонии № 7 Шостаковича. Пусть они у нее будут», — пояснил Дмитрий Свищев.

Он выразил надежду, что Ольга Бузова прочтет и прослушает все материалы и в итоге поймет, что совершила ошибку.

Ранее в Instagram поп-звезды появилось видео, на котором Бузова, одетая только в купальник, облизывала тарелку. Заметив, что попала в объектив камеры, певица рассмеялась и заявила, что «ей вкусно» и «я блокадница».