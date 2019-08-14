Фотография располневшей Пугачевой удивила фанатов 

Фото Аллы Пугачевой, которая выглядит сильно располневшей, появилось на фанатской странице ее дочери Лизы Галкиной в Instagram. Пользователи соцсети в комментариях к записи поинтересовались, когда сделан снимок, и назвали его «фотошопом».
«И пусть сплетни за моей спиной, станyт ожогом на вашем языке…», — гласит подпись к фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
Поклонники в комментариях к записи отметили, что их удивило как фото располневшей Пугачевой, так и подобное высказывание, размещенное на станице ребенка.
«Алла Б. Это какого года фото?! Люблю вас», — поинтересовалась n.mig11.
«Никогда Алла Б не была такой, всегда была стройная и отлично выглядела!» — уверена irina_ovchar321.
«что за фотошоп? ноги вовсе не ее. не говоря о животе», — написала toma_belova1985.
«Алла Б. Не могла такое написать на Лизочкиной страничке. Не верюююю», — заявила tatiana_22_58.
Однако часть фанатов сочла, что высказывание абсолютно верно, а Алла Пугачева прекрасно выглядит даже «пышечкой».
Ранее Алла Пугчева и Максим Галкин, отдыхающие вместе с детьми в Юрмале, оказались в центре скандала после того, как в интернете появилась видеозапись их отъезда в отпуск. На видео запечатлено, как певица подъехала прямо к поезду на автомобиле. В РЖД пояснили, что машина Пугачёвой подъехала к вагону, стоявшему на технической платформе, а также заверили, что с руководством и персоналом вокзала была проведена беседа по итогам инцидента.