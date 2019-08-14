Фотография располневшей Пугачевой удивила фанатов

«И пусть сплетни за моей спиной, станyт ожогом на вашем языке…», — гласит подпись к фото (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

Поклонники в комментариях к записи отметили, что их удивило как фото располневшей Пугачевой, так и подобное высказывание, размещенное на станице ребенка.

«Алла Б. Это какого года фото?! Люблю вас», — поинтересовалась n.mig11.

«Никогда Алла Б не была такой, всегда была стройная и отлично выглядела!» — уверена irina_ovchar321.

«что за фотошоп? ноги вовсе не ее. не говоря о животе», — написала toma_belova1985.

«Алла Б. Не могла такое написать на Лизочкиной страничке. Не верюююю», — заявила tatiana_22_58.

Однако часть фанатов сочла, что высказывание абсолютно верно, а Алла Пугачева прекрасно выглядит даже «пышечкой».