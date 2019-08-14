Соловьев ответил «блокаднице» Бузовой

Ольге Бузовой, пошутившей о блокадниках, стоит использовать рот для облизывания, а не произнесения сентенций, заявил Daily Storm Владимир Соловьев

Вчера певица и телеведущая опубликовала в своем инстаграме видео, на котором облизывает тарелку, а потом объясняет это тем, что «ну вкусно, блин», а также называет себя блокадницей. Общественность раскритиковала Бузову за подобную шутку.

Владимир Соловьев убежден, что артистка хоть и не пыталась кого— или что-либо оскорбить, однако такие высказывания и облизывание тарелок рушат образ Бузовой как прекрасного и образованного человека.

«Вот облизывала тарелку — вот и продолжала бы облизывать», — посоветовал журналист.

По его словам, проблема таких людей, как Бузова, заключается в том, что свой рот они пытаются использовать еще и для произнесения сентенций, тогда как это вовсе не обязательно.

Соловьев назвал блокаду Ленинграда одним из тех «сакральных понятий, которые лучше не трогать», Бузову — бестактной и достойной лишь жалости, ее душу — глухой и мозолистой, а тот факт, что певица и телеведущая является для кого-то образцом для подражания, — худшим во всей этой истории.