Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда

По его словам, певица совершает подобные поступки для того, чтобы на нее обратили внимание.

"Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили — вот из той же серии" — отметил продюсер.

Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками. Подписчики не оценили шутку ведущей и посоветовали ей не разбрасываться подобными словами.

При этом мать певицы Ирина встала на сторону дочери, подчеркнув, что бабушка Ольги пережила блокаду, а привычка облизывать тарелки "передается в генах". По ее мнению, Бузова "никого не оскорбляла".