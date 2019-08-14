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Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
По его словам, певица совершает подобные поступки для того, чтобы на нее обратили внимание.
"Как маленькие дети выпендриваются, для того чтобы их заметили — вот из той же серии" — отметил продюсер.
Ранее Бузова разместила в инстаграме видео, на котором она облизывает тарелку и, смеясь, сравнивает себя с блокадниками. Подписчики не оценили шутку ведущей и посоветовали ей не разбрасываться подобными словами.
При этом мать певицы Ирина встала на сторону дочери, подчеркнув, что бабушка Ольги пережила блокаду, а привычка облизывать тарелки "передается в генах". По ее мнению, Бузова "никого не оскорбляла".
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Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Вечерняя Москва , Санкт-Петербург
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