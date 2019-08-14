Стало известно о состоянии потерявшего сознания певца Дельфина

Певец Дельфин (настоящее имя — Андрей Лысиков) пришел в сознание и чувствует себя хорошо. Об этом «Пятому каналу» рассказал менеджер музыканта Владимир Тепляков

По его словам, состояние здоровья артиста в настоящее время опасений не вызывает. «Сейчас уже все хорошо, повода для беспокойства нет», — рассказал представитель Лысикова. Он добавил, что Дельфин вернулся к работе на звукозаписывающей студии, где продолжает трудиться над записью новых пластинок.

Тепляков объяснил, что музыканту внезапно вызвали врача, так как «артисты — тоже люди, и всегда что-то может произойти».

13 августа артист потерял сознание во время работы на звукозаписывающей студии в Москве. Ему вызвали бригаду скорой помощи. В минувшие выходные Дельфин выступал на фестивале «Летчик. Дача. Лето».

Андрею Лысикову 47 лет. Первую известность он получил как участник рэп-групп «Дубовый Гаайъ» и «Мальчишник». В 1997-м начал сольную карьеру под псевдонимом Дельфин и на настоящий момент выпустил 10 альбомов, а также два сборника стихов. Начинавший с хип-хопа артист стал популярным благодаря смешению элементов этого жанра с альтернативным роком, электронной музыкой и трип-хопом.