Лобода обнажилась в Риме

Певица Светлана Лобода в своем Instagram разместила фотографии, на которых показывает свою растяжку, стоя в белье на балконе отеля. Поклонники поспорили о допустимости подобной позы на фоне церкви.

На двух фотографиях Светлана Лобода снята со спины в белье. Она стоит, закинув одну ногу на перила балкона.

«#DreamWorks», — подписала фотографии певица, попросив подписчиков выбрать, какая фотография им больше нравится — первая или вторая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

В комментариях к записи пользователи соцсети обратили внимание на то, что полуодетая звезда снята на фоне церкви, а ее поза похожа на типичные снимки балерины Анастасии Волочковой.

«Ещё бы на купол залезла…», — высказалась yanagamidova2me. «Как раз на фоне религиозной стеллы ноги задирать», — осудил user18075. «Я думал это Волочкова», — написал nazarvladimirovich.

Однако большая часть поклонников отметила, что у Лободы шикарная фигура и призвала не осуждать певицу.

«Молодчина девчонка, прёт танком, пашет как вол. Я знаю ценю этим растяжечкам», — заявила elena_varganovka.