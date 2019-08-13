Лобода обнажилась в Риме 

Певица Светлана Лобода в своем Instagram разместила фотографии, на которых показывает свою растяжку, стоя в белье на балконе отеля. Поклонники поспорили о допустимости подобной позы на фоне церкви.
На двух фотографиях Светлана Лобода снята со спины в белье. Она стоит, закинув одну ногу на перила балкона.
«#DreamWorks», — подписала фотографии певица, попросив подписчиков выбрать, какая фотография им больше нравится — первая или вторая (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).
В комментариях к записи пользователи соцсети обратили внимание на то, что полуодетая звезда снята на фоне церкви, а ее поза похожа на типичные снимки балерины Анастасии Волочковой.
«Ещё бы на купол залезла…», — высказалась yanagamidova2me. «Как раз на фоне религиозной стеллы ноги задирать», — осудил user18075. «Я думал это Волочкова», — написал nazarvladimirovich.
Однако большая часть поклонников отметила, что у Лободы шикарная фигура и призвала не осуждать певицу.
«Молодчина девчонка, прёт танком, пашет как вол. Я знаю ценю этим растяжечкам», — заявила elena_varganovka.
Ранее свое восхищение фигурой Светланы Лободы высказала телеведущая Ксения Собчак. В эфире шоу «Смак» Андрея Макаревича она отметила, что фото Лободы висит у нее на холодильнике и, «каждый раз, когда она хочет пожрать чего-то такого, чего не надо», смотрит на нее.