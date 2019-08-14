Садальский заступился за Бузову после слов о блокадниках

Актер Станислав Садальский встал на защиту телеведущей и певицы Ольги Бузовой. Напомним, что звезда недавно облизала тарелку и заявила, что она похожа на блокадницу. Многие жители России раскритиковали певицу за такие неосторожные высказывания.

По словам Садальского, Ольга — незлобный человек. Просто она чуточку наивная. Как считает актер, Бузова — хорошая девушка и не стоит на ровном месте раздувать проблему. Кроме того, Станислав Садальский не увидел ничего зазорного в облизывании тарелки девушкой, а также в упоминании в таком контексте людей из блокадного Ленинграда.

Актер считает, что к словам певицы не стоит относиться серьезно.

Садальский добавил, что обижаться на подобные шутки певицы, как минимум смешно. Не видит он ничего плохого и в том, что подобные шутки могут перенять подписчики Бузовой. У певицы, как известно, 16 миллионов пользователей в Instagram.

Он заметил, что прекрасно знает, как «зарабатываются» подписчики в соцсетях. Их, как уверен актер, можно просто купить за деньги. В конце своей речи Садальский передал привет певице, сообщает портал tsargrad.tv.