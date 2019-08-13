Родственники рассказали о памятнике для Началовой

Родители Юлии Началовой надеются, что им помогут с установкой памятника. Необходимую сумму на него они рассчитывают собрать к годовщине смерти певицы. Об этом «Собеседнику» заявила бывший пиар-директора артистки Анна Исаева

По словам Исаевой, отца Юлии Началовой «очень заботит тема памятника» на ее могиле.

«Сейчас мы думаем, каким он должен быть, как должен выглядеть. Пока сказать что-то конкретное на эту тему трудно. Понятно, что это должна быть большая работа, которая тоже стоит больших денег. Но пока не приценивались», — пояснила пиар-директор.

Она также рассказала, что родители Началовой до сих пор не могут прийти в себя после смерти дочери, и часто приезжают на ее могилу.

«Конечно, им очень тяжело. Но мы в разговорах стараемся эту тему не поднимать», — отметила Анна Исаева.

Ранее бывший пиар-директор Началовой пригрозила в своем Instagram судами тем, кто устраивает паломничества и торгует землей с могилы скончавшейся в марте певицы. Она также отметила, что «играют с огнем» и те, кто «несанкционированно снимает фильмы» о Началовой и «раздает интервью „на свое усмотрение“.