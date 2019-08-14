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«Годы идут, а я всё скачу»: Бледанс рассказала о больной спине 

Teleprogramma.pro + ещё 1 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Актриса решилась на тренировку с прыжками, хотя ранее ей это запрещали.
Актриса и певица Эвелина Бледанс занялась фитнесом в специальной обуви и поделилась своими ощущениями с подписчиками в Instagram. 50-летняя артистка рассказала, что сначала боялась этой тренировки, а потом вошла во вкус. В итоге ее спортивный костюм оказался мокрым, а вот многострадальная спина не почувствовала сильной нагрузки, хоть и побаливает после занятия.
«Давно я так не скакала… После определенных экстримов на центральном канале мне были запрещены не только прыжки, а под нож со спиной хотели положить. А я не далась! Годы идут, а всё скачу», — написала Эвелина.
Напомним, с ноября 2008 по март 2009 года она участвовала в шестом сезоне реалити-шоу «Последний герой». Вероятно актриса имеет в виду именно его тяжелые испытания. Кстати, полгода назад Бледанс попала в неприятную ситуацию: мужчина в самолете ударил ее ногой в спину. Тогда артистка тоже отмечала, что ранее у нее был травмирован позвоночник.
Добавим, что, несмотря на возраст, певица отлично выглядит и регулярно демонстрирует свою фигуру в купальнике.
А вы бы хотели провести тренировку в такой обуви?
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Шоу-бизнес , Эвелина Бледанс
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