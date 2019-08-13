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Бородину заподозрили в разрыве с мужем 

Рамблер + ещё 2 50 минут назад
Фото: @borodylia
Телеведущая Ксения Бородина давно не показывала снимков с мужем. Курбан Омаров также не публикует в своем Instagram фотографии с женой, что дает пищу для слухов о расставании пары, пишет «СтарХит».
По данным издания, по мнению пользователей соцсетей, пара разъехалась, так как теперь Курбан Омаров публикует на своей странице только видео, снятые вне их семейного дома. А на днях он заявил о том, что продает свой внедорожник стоимостью 3,4 миллиона.
На странице Курбана Омарова также некоторое время назад появлялись двусмысленные посты об отношениях, отмечается в статье.
«Любой человек может войти в вашу жизнь и сказать, как сильно он вас любит. Но не все смогут это показать, доказать и остаться в вашей жизни», — цитирует издание подпись Омарова под одним из снимков с Ксенией Бородиной.
Напомним, что в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова растут две дочки. Старшая родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. В декабре 2015 года у Ксении Бородиной и Курбана Омарова появилась дочь Теона.
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Шоу-бизнес , Курбан Омаров , Ксения Бородина , StarHit
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