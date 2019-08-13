Бородину заподозрили в разрыве с мужем

По данным издания, по мнению пользователей соцсетей, пара разъехалась, так как теперь Курбан Омаров публикует на своей странице только видео, снятые вне их семейного дома. А на днях он заявил о том, что продает свой внедорожник стоимостью 3,4 миллиона.

На странице Курбана Омарова также некоторое время назад появлялись двусмысленные посты об отношениях, отмечается в статье.

«Любой человек может войти в вашу жизнь и сказать, как сильно он вас любит. Но не все смогут это показать, доказать и остаться в вашей жизни», — цитирует издание подпись Омарова под одним из снимков с Ксенией Бородиной.

Напомним, что в семье Ксении Бородиной и Курбана Омарова растут две дочки. Старшая родилась от первого брака телеведущей с бизнесменом Юрием Будаговым. В декабре 2015 года у Ксении Бородиной и Курбана Омарова появилась дочь Теона.