«Шпагат мой»: Волочкова ответила на снимок Лободы

Российско-украинская певица Светлана Лобода «попыталась присвоить лавры Волочковой». Такой вывод сделали подписчики знаменитости, комментируя ее откровенный снимок, на котором она в нижнем белье закинула ногу на перила балкона в римском отеле.

Публикация вызвала фурор среди подписчиков, оценивших «образованность и роскошные ножки в одном флаконе». Позже она выложила фотографию, собравшую в три раза больше комментариев и на 100 тысяч больше лайков, чем предыдущее видео.

Речь идет о снимке, на котором 36-летняя исполнительница, облаченная в черное нижнее белье, демонстрирует растяжку, закидывая ногу на перила балкона своего римского отеля.

Хорошо знающая вкусы своих подписчиков звезда сорвала джекпот комплиментов откровенной публикацией. Артистку хвалили за «идеальное тело, несмотря на две беременности», «большое трудолюбие» и даже разглядели «душевность» на снимке.

Не остались в стороне и хейтеры певицы, которые поругали ее за «вульгарность» и «дешевый метод собрать побольше лайков и комментов». Самые зоркие из них смогли оторвать взгляд от растяжки и обнаружить на фотографии «объект напоминающий крест» на здании напротив и обвинить артистку в святотатстве. Многие предположили, что откровенные снимки Лобода опубликовала на фон церкви.

Вместе с тем, многие комментаторы с иронией упрекнули знаменитость в том, что она стремится присвоить себе «лавры Анастасии Волочковой», которая славится своей любовью «в любой непонятной ситуации сесть на шпагат».

Известная певица Анита Цой написала: «Мда… Не Волочкова». Позже под публикацией отметилась и сама балерина, которая, обратившись к Цой написала: «Я вас всех люблю! Но шпагат мой…».

Напомним, что в конце июля в Москве прошел концерт немецкой рок-группы Rammstein, на котором побывала Лобода вместе со своей старшей дочерью. Согласно сообщениям СМИ, артистка побывала в ложе вокалиста коллектива Тиля Линдеманна, еще больше подогрев слухи о их романе. Кроме того, сообщается, что из-за кулис звезда уже выходила вместе с охранником немецкого рокера. Очевидцы рассказывали, что на протяжении всего концерта она также находилась в компании менеджера Линдеманна и в течение всего вечера не выпускала из рук телефона, на который снимала мероприятие.

Перед выступлением своего предполагаемого возлюбленного Лобода выложила в инстаграме снимок, на котором она в полотенце сидит на унитазе и разглядывает обложку журнала с фронтменом Rammstein.

В комментариях многие подписчики с новым усердием стали уговаривать артистку уже наконец признаться в том, что у них с немецким музыкантом романтические отношения.

Среди комментаторов оказалась бывшая супруга режиссера Федора Бондарчука — Светлана, она, в свою очередь, посетовала на ограниченное количество билетов.

«Везет. А я не смогла попасть. Билетов не хватило», — написала она.

Подписчики исполнительницы предположили, что таким образом модель намекнула певице на то, что было бы неплохо «помочь ей с билетиком», используя свои связи. Находчивые пользователи инстаграма тут же попытались предложить светской львице приобрести у них билет «по дружескому прайсу». Примечательно, что сама Лобода на комментарий приятельницы не ответила.

Стоит также отметить, что незадолго до концерта немецкого коллектива исполнительница опубликовала в своем инстаграме совместную фотографию с дочерью Евангелиной. Публикацию артистка сопроводила многозначительной подписью, согласно которой, они вдвоем направляются на очень важное мероприятие. Особенно поклонников взволновал хэштег #поразамуж — он послужил новым поводом для домыслов разной степени откровенности о том, как развиваются отношения исполнительницы с Линдеманном. Напомним, что знаменитости познакомились во время фестиваля «Жара», проходившего в Баку в 2017 году.