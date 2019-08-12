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Серов подал в суд на «Пусть говорят» 

Рамблер + ещё 7 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Эстрадный певец Александр Серов подал в суд на программу «Пусть говорят». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы.
Певец намерен взыскать миллион рублей с Первого канала и компании «Директ».
Как следует из определения суда, певец требует взыскать задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей. Предмет договора не уточняется.
С начала 2019 года личной жизни Александра Серова были полностью или частично посвящены три выпуска программы «Пусть говорят». Так, через две недели после подписания фигурирующего в иске договора вышла передача с темой «Кого Александр Серов ведет к алтарю» и подзаголовком «Представит ли артист публике свою новую избранницу?».
Шоу-бизнес , Александр Серов
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