Серов подал в суд на «Пусть говорят»

Эстрадный певец Александр Серов подал в суд на программу «Пусть говорят». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы.

Певец намерен взыскать миллион рублей с Первого канала и компании «Директ».

Как следует из определения суда, певец требует взыскать задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей. Предмет договора не уточняется.

С начала 2019 года личной жизни Александра Серова были полностью или частично посвящены три выпуска программы «Пусть говорят». Так, через две недели после подписания фигурирующего в иске договора вышла передача с темой «Кого Александр Серов ведет к алтарю» и подзаголовком «Представит ли артист публике свою новую избранницу?».