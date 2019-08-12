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«Эффект шикарный»: Летучая раскрыла секрет подтянутых ног 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Экс-ведущая шоу «Ревизорро» опубликовала на личной страничке в Instagram видеоролик со своей тренировкой.
40-летняя Елена Летучая на личной страничке в Instagram опубликовала свежий видеоролик, раскрыв свой секрет стройности: телеведущая показала основные упражнения, которые помогают ей поддерживать мышцы нижней части тела в тонусе.
Даже на отдыхе Летучая не пропускает ежедневных тренировок: в их основе — приседания с резинкой. Для разминки на свежем воздухе Лена обязательно берет с собой коврик для йоги. Очень важно правильно выполнять каждое упражнение, не забывая о технике.
«Спрашивали, отвечаю и показываю: любимая резиночка места занимает мало, упражнений можно сделать очень много, и эффект шикарный», — поделилась с подписчиками Летучая.
В одном из интервью телеведущая рассказала о том, как она относится к красоте. По слова Елены, любая женщина после тридцати лет просто обязана выглядеть ухоженно и элегантно: маникюр, укладка, макияж, стиль — все должно быть на высоте. При этом Летучая призывает поклонниц не увлекаться диетами, девушка не сомневается, что изнурительные голодовки лишь вредят здоровью. Сама Лена старается питаться правильно: телеведущая ест мясо в виде стейка раз в месяц, не пьет молоко и газировку. Летучая уже давно отказалась от фастфуда, консервов и других вредных продуктов.
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Шоу-бизнес , Елена Летучая
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