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Диджей Жанна Рассказова умерла в 29 лет 

Lenta.ru + ещё 20 12 августа 2019
Фото: vk.com
В Москве скончалась диджей и модель Жанна Рассказова. Ей было 29 лет. Об этом в понедельник, 12 августа, сообщает РЕН ТВ.
Девушке стало плохо вечером 11 августа. Она потеряла сознание. Ей вызвали скорую помощь, но спасти Рассказову не удалось.
Как утверждает телеканал, причиной смерти Рассказовой стала передозировка наркотиков.
Жанна Рассказова родилась в Киеве в 1990 году. Она регулярно выступала как диджей и выпустила несколько альбомов и миксов. Она также часто появлялась в фотосессиях глянцевых журналов, включая Playboy и FHM.
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Шоу-бизнес , РЕН ТВ , Москва
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