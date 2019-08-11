Биолог счел Оззи Осборна генетическим мутантом

Ученые заявили, что рок-музыкант Оззи Осборн является генетическим мутантом. Только это помогло ему пережить десятилетия алкоголизма и наркомании, пишет Daily Mail

Ученые исследовали ДНК Оззи Осборна и обнаружили, что у рокера есть генетическая мутация, которая ответственна за его необычайно высокую устойчивость к наркотикам и алкоголю.

«Оззи действительно генетический мутант», — пишет в своей новой книге биолог Билл Салливан.

Ранее Осборн предоставил образцы своей ДНК компании из штата Массачусетс, которая специализируется на изучении генов.

Компания секвенировала гены Осборна и обнаружила мутацию.

Салливан говорит, что любая зависимость «больше связана с нашей ДНК, чем с нашей моралью». Он также пишет, что гены могут определять определенные типы нашего поведения, в том числе пристрастие к сладкому, эмоциональность, сексуальные предпочтения и даже политические взгляды.

«Мы пришли к выводу, что почти всё в нашем поведении определяется не нашей собственной волей», — пишет Салливан.

«Я всегда говорила, что конец света переживут только тараканы, Оззи и Кит Ричардс », — заявила Шарон Осборн, когда узнала о феномене мужа.

В своей автобиографии «Я — Оззи» Осборн пишет, что в течение четырех десятилетий он злоупотреблял алкоголем и перепробовал все известные наркотики. Он сидел в психушке и однажды, будучи пьяным, откусил голову летучей мыши прямо на сцене. После этого ему пришлось ставить уколы от бешенства.

Сам Осборн назвал себя «медицинским чудом». Но легенда металла понемногу сдает. В этом году 70-летний певец был госпитализирован в отделение интенсивной терапии с диагнозом грипп и бронхит.