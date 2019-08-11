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Садальский сравнил коллег с волчьей стаей 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Коллега коллеге — волк. Такой вывод можно сделать из притчи, которую рядом с картинкой, изображающей серых хищников, выставил в инстаграме Станислав Садальский.
Суть притчи следующая. Волки как-то раз загнали собаку. Хотели ее загрызть, но та упросила не делать этого, взамен обещала помогать добывать пропитание.
Время шло, настали голодные времена, и волки свою помощницу сожрали. Но решили похоронить косточки, все же вместе охотились не раз…
И камнем преткновения стала надпись на могильном камне. Долго волки не могли решить, что написать: «От друзей»? «От врагов»?
В итоге пришли к варианту «От коллег».
Артист затронул животрепещущую тему. Не прошло и трех часов, как пост набрал более 10 000 лайков и множество комментариев.
«Притча — огонь!», «Поменьше коллег в ближайшем окружении и в обозримом!», «Класс! Так все в жизни и получается!», «Жуть! Но, к сожалению, правда!», — комментируют подписчики.
Комментарии
Шоу-бизнес , Станислав Садальский
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