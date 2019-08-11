Садальский сравнил коллег с волчьей стаей

Суть притчи следующая. Волки как-то раз загнали собаку. Хотели ее загрызть, но та упросила не делать этого, взамен обещала помогать добывать пропитание.

Время шло, настали голодные времена, и волки свою помощницу сожрали. Но решили похоронить косточки, все же вместе охотились не раз…

И камнем преткновения стала надпись на могильном камне. Долго волки не могли решить, что написать: «От друзей»? «От врагов»?

В итоге пришли к варианту «От коллег».

Артист затронул животрепещущую тему. Не прошло и трех часов, как пост набрал более 10 000 лайков и множество комментариев.