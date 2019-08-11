Егор Крид «украл» невесту

Публика внимательно следит за приключениями завидного холостяка российской эстрады.

Поклонники ждут не дождутся: когда же звезда решит расстаться со своей свободой? А сам певец с удовольствием им подыгрывает.

Особенный интерес у фолловеров женского пола вызывают сюжеты на свадебную тему.

Недавно Егора уже пытались поздравить с законным браком — парня застали в центре столицы в нарядном костюме и при девушке в свадебном платье. Однако, как оказалось, это была всего лишь игра по сценарию на съемках фильма «Неидеальный мужчина», — пишут «7days.ru».

«Украл невесту, и она вроде не против…», — шутит артист.

Конечно, это постановочное фото. Всерьез же о том, что происходит в его личной жизни, Крид предпочитает помалкивать.