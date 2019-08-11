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Егор Крид «украл» невесту 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Публика внимательно следит за приключениями завидного холостяка российской эстрады.
Поклонники ждут не дождутся: когда же звезда решит расстаться со своей свободой? А сам певец с удовольствием им подыгрывает.
Особенный интерес у фолловеров женского пола вызывают сюжеты на свадебную тему.
Недавно Егора уже пытались поздравить с законным браком — парня застали в центре столицы в нарядном костюме и при девушке в свадебном платье. Однако, как оказалось, это была всего лишь игра по сценарию на съемках фильма «Неидеальный мужчина», — пишут «7days.ru».
Теперь идет обсуждение нового свадебного фото. На снимке Егор уводит за руку красивую девушку в подвенечном наряде, а жених на заднем плане растерянно развел руки в стороны.
«Украл невесту, и она вроде не против…», — шутит артист.
Конечно, это постановочное фото. Всерьез же о том, что происходит в его личной жизни, Крид предпочитает помалкивать.
До сих пор его попытки определиться с избранницей претерпевали неудачу. Роман с Нюшей закончился разрывом, участие в шоу «Холостяк» привело лишь к короткому взаимному увлечению, отношения с моделью Дарьей Клюкиной тоже завершились расставанием.
Комментарии
Шоу-бизнес , Крид , Дарья Клюкина , журнал "7 Дней"
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