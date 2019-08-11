Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Барановской усмотрели признаки серьезных болезней? 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Публика в очередной раз обсуждает внешность Юлии Барановской.
Не так давно хейтеры упражнялись в остроумии по поводу внешнего вида телеведущей, которая выложила в инстаграме видео летнего отдыха с детьми в Камбодже.
И вот звезда в очередной раз «подставилась». В сторис инстаграма выставлено очередное видео. Журналистов заинтересовало — почему лицо Юлии покрылось коричневыми пятнами?
Как пишет «vladtime.ru», ссылаясь на мнение врачей, — такая пигментация на лице — признак серьезного нездоровья.
Якобы это — первые звоночки о болезнях печени, возможно, кровеносной системы и проблемах с сердцем. А там и до инсульта недалеко. Есть намеки даже на возможное пристрастие к алкогольным напиткам.
Но, скорее всего, дело просто в злоупотреблении солнечными ваннами. И Юлии просто нужно дозировать пребывание на солнце и пользоваться защитными кремами.
Шоу-бизнес , Юлия Барановская , Камбоджа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украину возмутил визит Путина в Крым641
Синоптики обрадовали москвичей
Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным94
«Не просится»: на что живет воевавший за Киев Пашинин302
Дворник задолжала почти два миллиарда рублей228
Видео
00:30
Массовая драка в Москве парализовала дорожное движение
Происшествия
01:03
Раскрыты доходы российских блогеров
Шоу-бизнес
01:11
Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным
Политика
01:00
«Она бессмертна». Бузову «нашли» на фото прошлого века
Шоу-бизнес
02:15
Украину возмутил визит Путина в Крым
Политика В мире
00:25
Взрыв на полигоне: люди погибли при испытании двигателя
Происшествия Статьи
00:41
В Москве начался согласованный митинг
Общество
04:56
Климкин рассказал о ненужности Донбасса России
В мире Политика
00:38
На тушение арсенала под Ачинском бросили танки
Происшествия
08:11
ВСУ разрешили стрелять по жителям Донбасса
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение