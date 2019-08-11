У Барановской усмотрели признаки серьезных болезней?

Публика в очередной раз обсуждает внешность Юлии Барановской

Не так давно хейтеры упражнялись в остроумии по поводу внешнего вида телеведущей, которая выложила в инстаграме видео летнего отдыха с детьми в Камбодже

И вот звезда в очередной раз «подставилась». В сторис инстаграма выставлено очередное видео. Журналистов заинтересовало — почему лицо Юлии покрылось коричневыми пятнами?

Как пишет «vladtime.ru», ссылаясь на мнение врачей, — такая пигментация на лице — признак серьезного нездоровья.

Якобы это — первые звоночки о болезнях печени, возможно, кровеносной системы и проблемах с сердцем. А там и до инсульта недалеко. Есть намеки даже на возможное пристрастие к алкогольным напиткам.

Но, скорее всего, дело просто в злоупотреблении солнечными ваннами. И Юлии просто нужно дозировать пребывание на солнце и пользоваться защитными кремами.