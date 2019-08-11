Выходка внука Пугачевой позорит звездное семейство

Большая семья Аллы Пугачевой всегда придерживалась установок «держать лицо» на публике и не позволять себе выходок на грани фола.

А, к примеру, нецензурная брань для примадонны и ее супруга — вообще за этой гранью. Как-никак короли эстрады и вести себя должны соответственно королевскому этикету.

Однако младшее поколение порой забывает о правилах хорошего тона, пишет "vladtime.ru". Так, недавно супруга внука звезды Никиты Преснякова Алена Краснова выставила в инстаграме свою фотографию, скажем, несколько дурного тона — со спущенными лямками топа и надутыми «уточкой» губами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) 10 Авг 2019 в 5:19 PDT А тут и сам Никита отличился. В инстаграме он выложил видео кавера команды Multiverse на трек Bad Guy, а именно — его концовки. И для характеристики музыки использовал матерное слово.

Молодой человек, видимо, решил, что эпитеты «классная», «зажигательная» и им подобные не отражают всей сути явления…

Подписчики, кстати, разделили восторг Никиты. Но отписались в литературных выражениях.

Можно с большим основанием предположить, что Алла Борисовна сильно огорчится таким способом самовыражения внука.