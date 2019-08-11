У Бузовой нашелся двойник из прошлого века

Двойники — удивительная шутка природы. Наверное, есть в этом что-то мистическое — увидеть себя в абсолютно чужом человеке.

В сети сейчас обсуждают фотографию, которую нашел в открытом архиве музыкант Степа Марсель . Это черно-белый снимок портрета девушки, чрезвычайно похожей на Ольгу Бузову

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Стёпа МАРСЕЛЬ (@stepamarsel) 10 Авг 2019 в 12:36 PDT Степан выставил коллаж из двух фотографий рядом — неизвестная красавица в строгом платье и Ольга, в наряде более раскованном, выбрав более-менее одинаковый ракурс.

Сходство поразило музыканта. Он написал в микроблоге:

«Либо Ольга Бузова путешественница во времени, либо она всегда была на планете земля, а значит она бессмертная».

Мнения подписчиков разделились. Кто-то согласен с автором поста, кто-то нет, а некоторые вообще сочли эту историю очередным пиар-ходом Бузовой.

«Действительно) Бывает же», «Сравните ее 15 лет назад и сейчас, что она сделала со своим лицом. Пластические хирурги любое лицо сделают», «Не говорите глупости! Видно же, что совсем разные лица…», «уже не знают как эту Бузову пропиарить».

Сама телезвезда пока не высказала своего мнения по поводу этого занятного коллажа.