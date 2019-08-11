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Бондарчук и Андреева скоро узаконят свои отношения 

Рамблер 17 минут назад
О том, что пара собирается зарегистрировать брак, говорят уже давно. Режиссер и актриса вместе с 2016 года.
Поклонники уже успели даже обсудить кольцо на руке Паулины, но итоговая точка в звездном союзе так и не была поставлена.
Предполагается, что с походом в ЗАГС Бондарчук и Андреева затянули из-за очень плотного рабочего графика. А по сути предложение своей избраннице Федор сделал уже давно.
Как пишет «Starhit», на этот раз пара взялась за дело всерьез и свадьба обязательно состоится в начале осени. Сейчас Федор и Паулина заняты подготовкой к этому мероприятию.
Так что сентябрь может стать месяцем звездных свадеб. В сентябре запланировано также бракосочетание Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Шоу-бизнес , Видео , Константин Богомолов , Ксения Собчак , StarHit
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