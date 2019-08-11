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Наргиз после скандала с Фадеевым собралась монастырь 

Ura.Ru 54 минуты назад
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Певица Наргиз собралась уйти в монастырь. Об этом она в шутку заявила на своей странице в Instagram.
«В связи со сложившимся обстоятельством, УХОЖУ В МОНАСТЫРЬ! Кто со мной girlzzz?», — написала певица в соцсети, сопроводив запись провокационным снимком с монашками в ботфортах
7 августа стало известно, что продюсерский центр курганца Макса Фадеева попытался сорвать гастроли певицы Наргиз. На следующий день продюсер написал у себя в Instagram, что нужно «снять с шеи обнаглевших людей», чтобы привести себя в форму.
Концертный промоутер допустил, что Фадеев отказался работать с Наргиз из-за ее пристрастия к алкоголю. По некоторым подсчетам, в месяцы, когда Наргиз давала 6-7 выступлений, она могла зарабатывать десять миллионов рублей.
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Шоу-бизнес , Макс Фадеев
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