Наргиз после скандала с Фадеевым собралась монастырь

Певица Наргиз собралась уйти в монастырь. Об этом она в шутку заявила на своей странице в Instagram.

«В связи со сложившимся обстоятельством, УХОЖУ В МОНАСТЫРЬ! Кто со мной girlzzz?», — написала певица в соцсети, сопроводив запись провокационным снимком с монашками в ботфортах

7 августа стало известно, что продюсерский центр курганца Макса Фадеева попытался сорвать гастроли певицы Наргиз. На следующий день продюсер написал у себя в Instagram, что нужно «снять с шеи обнаглевших людей», чтобы привести себя в форму.

Концертный промоутер допустил, что Фадеев отказался работать с Наргиз из-за ее пристрастия к алкоголю. По некоторым подсчетам, в месяцы, когда Наргиз давала 6-7 выступлений, она могла зарабатывать десять миллионов рублей.