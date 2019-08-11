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Критик вскрыл подоплеку скандала между Фадеевым и Наргиз 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продюсер Максим Фадеев и певица Наргиз не ссорились, а решили попиариться с помощью придуманного скандала. Такого мнения придерживается музыкальный критик Александр Волков, сообщает «URA.RU».
Критик заявил, что конфликт кажется ему пиар-стратегией.
«Ситуация похожа на придуманный пиар-ход. Они оба, безусловно, талантливые музыканты, и такой разлад может пойти им на пользу», — сказал Волков.
Он убежден, что не стоит обращать внимание на скандалы в артистической среде, гораздо важнее музыкальная составляющая.
Волков также не исключил, что Наргиз может начать писать песни сама.
Ранее сообщалось, что продюсерский центр Фадеева разорвал контракт с певицей Наргиз. Артистка заявила, что ей запретили исполнять песни, а все гастроли были отменены. Также появилась информация, что Фадеев якобы разорвал сотрудничество из-за пристрастия Наргиз к спиртному. Сам продюсер сказал, что начнет работать над новым проектом, но сначала необходимо покончить со старой проблемой.
Комментарии4
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Александр Волков
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