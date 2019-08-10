Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дана Борисова с дочкой попали в 7-балльный шторм 

Рамблер 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Телеведущая с дочерью и подругами решила провести несколько дней на круизном лайнере. Они отправились в путешествие круиз по Черному морю на девятипалубном теплоходе «Князь Владимир».
Маршрут судна — Сочи-Новороссийск-Ялта-Севастополь — Сочи.
Отдых предполагался комфортным — на корабле несколько бассейнов, ресторанов, баров, есть СПА, кинотеатр, и много других приятных мест, — пишет "Комсомольская правда".
Но природа решила по-своему. В открытом море лайнер попал в сильный шторм. Об этом опасном приключении, которое ей довелось пережить вместе с дочерью Полиной, Борисова написала в своем Инстаграме, логично назвав его «самым запоминающимся событием этого лета».
«Итак, после этой ночи я настоящий МОРСКОЙ ВОЛК.. Качало нормально, вещи летали от одной стены каюты к другой, мы…обнялись и поддерживали друг друга … теперь полно воспоминаний о реальных морских приключениях».
Шторм утих, никто не пострадал. Дана Борисова попросила в капитана корабля разрешения сделать совместный снимок на память. История завершилась благополучно.
Однако из Ялты телезвезда в Москву почему-то сразу полетела самолетом.
Комментарии
Шоу-бизнес , Дана Борисова , Комсомольская правда , Сочи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин приехал на байк-шоу на «Урале»173
Климкин рассказал о ненужности Донбасса России254
Синоптик оценил сообщения о климатическом оружии США15
Росатом раскрыл подробности взрыва под Архангельском225
Названо число задержанных в центре Москвы22
Видео
00:25
Взрыв на полигоне: люди погибли при испытании двигателя
Происшествия Статьи
00:41
В Москве начался согласованный митинг
Общество
04:56
Климкин рассказал о ненужности Донбасса России
В мире Политика
00:38
На тушение арсенала под Ачинском бросили танки
Происшествия
05:16
Воевавший за Украину Пашинин захотел в Россию
В мире
00:59
Росатом раскрыл подробности взрыва под Архангельском
Происшествия
02:43
В МВД объяснили задержание Соболь
Происшествия
01:15
Белорус протащил на себе вереницу из15 МАЗов
СНГ В мире
01:59
Торнадо пронесся по Люксембургу
Происшествия Погода
00:41
Раскрыта причина смерти Аллы Вербер
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение