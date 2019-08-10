Дана Борисова с дочкой попали в 7-балльный шторм

Телеведущая с дочерью и подругами решила провести несколько дней на круизном лайнере. Они отправились в путешествие круиз по Черному морю на девятипалубном теплоходе «Князь Владимир».

Отдых предполагался комфортным — на корабле несколько бассейнов, ресторанов, баров, есть СПА, кинотеатр, и много других приятных мест, — пишет "Комсомольская правда".

Но природа решила по-своему. В открытом море лайнер попал в сильный шторм. Об этом опасном приключении, которое ей довелось пережить вместе с дочерью Полиной, Борисова написала в своем Инстаграме, логично назвав его «самым запоминающимся событием этого лета».

«Итак, после этой ночи я настоящий МОРСКОЙ ВОЛК.. Качало нормально, вещи летали от одной стены каюты к другой, мы…обнялись и поддерживали друг друга … теперь полно воспоминаний о реальных морских приключениях».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dana Borisova (@danaborisova_official) 4 Авг 2019 в 11:53 PDT Шторм утих, никто не пострадал. Дана Борисова попросила в капитана корабля разрешения сделать совместный снимок на память. История завершилась благополучно.

Однако из Ялты телезвезда в Москву почему-то сразу полетела самолетом.