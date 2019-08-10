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Смертельная болезнь угрожает близким Вебер 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
Бизнесвумен Алла Вебер, которая скоропостижно скончалась совсем недавно, умерла от менингококкового сепсиса.
Как рассказывает «5 канал», ссылаясь на мнение врача-инфекциониста, всем, кто близко контактировал с покойной, очень желательно срочно пройти обследование. Все они — в группе риска.
Дело в том, что это заболевание не только почти неизлечимо, но и заразно.
Чаще всего оно передается воздушно-капельным путем. Особое коварство нового штамма менингококка — W135— в том, что бактерия может долгое время «дремать» в организме, проявляя себя лишь незначительным недомоганием.
В незапущенной стадии больного можно вылечить. Но для обнаружения бактерии нужно пройти специальные обследования.
Если же менингококк становится активным и попадает в кровь, вызывая сепсис, то человек обречен. Так произошло и в случае с Аллой Вебер.
Шоу-бизнес , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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