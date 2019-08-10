Смертельная болезнь угрожает близким Вебер

Бизнесвумен Алла Вебер, которая скоропостижно скончалась совсем недавно, умерла от менингококкового сепсиса.

Как рассказывает «5 канал», ссылаясь на мнение врача-инфекциониста, всем, кто близко контактировал с покойной, очень желательно срочно пройти обследование. Все они — в группе риска.

Дело в том, что это заболевание не только почти неизлечимо, но и заразно.

Чаще всего оно передается воздушно-капельным путем. Особое коварство нового штамма менингококка — W135— в том, что бактерия может долгое время «дремать» в организме, проявляя себя лишь незначительным недомоганием.

В незапущенной стадии больного можно вылечить. Но для обнаружения бактерии нужно пройти специальные обследования.

Если же менингококк становится активным и попадает в кровь, вызывая сепсис, то человек обречен. Так произошло и в случае с Аллой Вебер.