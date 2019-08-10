Наргиз потеряла доход в десятки миллионов

Расторжение контракта с продюсерским центром Фадеева MALFA лишит артистку хорошего заработка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МАКСИМ ФАДЕЕВ (@fadeevmaxim) 14 Май 2019 в 1:24 PDT Источник из команды артистки рассказал, что она очень неплохо зарабатывала в последнее время, сотрудничая с продюсером Максимом Фадеевым. Ее доходы могли составлять до десяти миллионов рублей в месяц, если она давала 6-7 концертов.

По словам экс-коллеги Наргиз, уже менее чем через год после начала этого сотрудничества карьера певицы резко пошла вверх. Ей подобрали подходящий репертуар, ее стали приглашать на гастроли и по России, и за рубеж, пишет «z-aya.ru».

Соответственно, выросло и благосостояние артистки, причем значительно. Теперь же ее будущее туманно.

Каким будет дальнейший самостоятельный творческий путь звезды — пока неизвестно.

Часть поклонников поддерживают звезду, уверяя, что талант остался при ней а, значит, будут новые перспективы. Но некоторые утверждают, что ее карьера движется к закату.