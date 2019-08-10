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Наргиз потеряла доход в десятки миллионов 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Расторжение контракта с продюсерским центром Фадеева MALFA лишит артистку хорошего заработка.
Источник из команды артистки рассказал, что она очень неплохо зарабатывала в последнее время, сотрудничая с продюсером Максимом Фадеевым. Ее доходы могли составлять до десяти миллионов рублей в месяц, если она давала 6-7 концертов.
По словам экс-коллеги Наргиз, уже менее чем через год после начала этого сотрудничества карьера певицы резко пошла вверх. Ей подобрали подходящий репертуар, ее стали приглашать на гастроли и по России, и за рубеж, пишет «z-aya.ru».
Соответственно, выросло и благосостояние артистки, причем значительно. Теперь же ее будущее туманно.
Каким будет дальнейший самостоятельный творческий путь звезды — пока неизвестно.
Часть поклонников поддерживают звезду, уверяя, что талант остался при ней а, значит, будут новые перспективы. Но некоторые утверждают, что ее карьера движется к закату.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Фадеев
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