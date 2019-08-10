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Гарик Бульдог сидит на цепи? Финансовой… 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Все чаще в редствах массовой информации проходит информация о том, что Гарик Харламов находится в сложном финансовом положении.
В частности, этим объясняется то, что Харламов не расторгает контракт с Мартиросяном, о чем говорится давно.
Как пишет «vladtime.ru», ссылаясь на инсайдерские данные, Харламов должен крупную сумму директору Comedy Clab, и вынужден отрабатывать долги.
Журналисты подсчитали, что у комика, ранее не особо грешившего размещение рекламы в своем инстаграме, сейчас чуть ли не каждый пятый пост отдан ей.
Со своего шоу на Ютубе тоже собираются рекламные доходы. Кристина Асмус, его супруга, участвует во всех съемках, в которых может участвовать, — не находя порой времени, чтобы пообщаться с ребенком.
Кроме того, в среду шоу-бизнеса просочились слухи о том, что Харламов одолжил у одного из состоятельных друзей очень значительную сумму.
Предполагается, что долги Мартиросяну накопились за несколько лет. Если это действительно так, то «Бульдогу» сменить амплуа можно будет только после решения финансовых вопросов.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус
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