Гарик Бульдог сидит на цепи? Финансовой…

Все чаще в редствах массовой информации проходит информация о том, что Гарик Харламов находится в сложном финансовом положении.

В частности, этим объясняется то, что Харламов не расторгает контракт с Мартиросяном, о чем говорится давно.

Как пишет «vladtime.ru», ссылаясь на инсайдерские данные, Харламов должен крупную сумму директору Comedy Clab, и вынужден отрабатывать долги.

Журналисты подсчитали, что у комика, ранее не особо грешившего размещение рекламы в своем инстаграме, сейчас чуть ли не каждый пятый пост отдан ей.

Со своего шоу на Ютубе тоже собираются рекламные доходы. Кристина Асмус , его супруга, участвует во всех съемках, в которых может участвовать, — не находя порой времени, чтобы пообщаться с ребенком.

Кроме того, в среду шоу-бизнеса просочились слухи о том, что Харламов одолжил у одного из состоятельных друзей очень значительную сумму.

Предполагается, что долги Мартиросяну накопились за несколько лет. Если это действительно так, то «Бульдогу» сменить амплуа можно будет только после решения финансовых вопросов.