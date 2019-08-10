С Суханкиной требуют 12 миллионов

Он направил певице письмо, в котором запрещает ей исполнять песни группы, а также потребовал выплатить 12 миллионов рублей в качестве авторских отчислений. Также Литягин сообщил, что намерен обратиться в суд, — сообщает «5 канал».

В интервью журналистам Суханкина четко обозначила свою позицию. Она рассказала, что продюсер, как один из авторов ее песен, всегда получал денежные вознаграждения. А проблема возникла, по ее словам, тогда, когда у нее появились дети.

«Он понял, что мать двоих детей не может буквально жить на гастролях и приносить ему прибыль. У меня появилось самое главное, и это не деньги, на которых этот господин буквально помешан. Конечно, ему это не понравилось», — цитирует исполнительницу ФАН.

Суханкину поддерживает сооснователь «Миража» и соавтор песен Валерий Соколов . Он рассказал, что на сегодняшний день все обязательства перед Литягиным выполнены полностью.

Свои права на использование песен он перепоручил Маргарите сам, а доля Литягина была выкуплена у той компании, которой тот ранее ее передал. И весь пакет документов у певицы в порядке.

Более того, у Литягина не будет возможности использовать прошлые хиты для выступлений обновленного «Миража». Ибо в создавшейся ситуации разрешения на это от их правообладательницы ему не видать.