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С Суханкиной требуют 12 миллионов 

Рамблер 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Маргарита Суханкина считает абсолютно неправомерными заявления одного из основателей группы «Мираж» и автора ряда песен Андрея Литягина.
Он направил певице письмо, в котором запрещает ей исполнять песни группы, а также потребовал выплатить 12 миллионов рублей в качестве авторских отчислений. Также Литягин сообщил, что намерен обратиться в суд, — сообщает «5 канал».
В интервью журналистам Суханкина четко обозначила свою позицию. Она рассказала, что продюсер, как один из авторов ее песен, всегда получал денежные вознаграждения. А проблема возникла, по ее словам, тогда, когда у нее появились дети.
«Он понял, что мать двоих детей не может буквально жить на гастролях и приносить ему прибыль. У меня появилось самое главное, и это не деньги, на которых этот господин буквально помешан. Конечно, ему это не понравилось», — цитирует исполнительницу ФАН.
Суханкину поддерживает сооснователь «Миража» и соавтор песен Валерий Соколов. Он рассказал, что на сегодняшний день все обязательства перед Литягиным выполнены полностью.
Свои права на использование песен он перепоручил Маргарите сам, а доля Литягина была выкуплена у той компании, которой тот ранее ее передал. И весь пакет документов у певицы в порядке.
Более того, у Литягина не будет возможности использовать прошлые хиты для выступлений обновленного «Миража». Ибо в создавшейся ситуации разрешения на это от их правообладательницы ему не видать.
Комментарии
Шоу-бизнес , Андрей Литягин , Валерий Соколов , Маргарита Суханкина , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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