Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Певица Наргыз оскорблена поведением продюсера 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Копилка историй о противостоянии исполнителей и их продюсеров и администрации пополнилась новым сюжетом.
Наргиз в своем инстаграме рассказала о конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.
Недавно промоутер Сергей Лавров заявлял, что Наргиз якобы употребляла алкоголь перед выходом на сцену, а также из-за нее администрация получала кучу штрафов (певица курила в неположенных местах), — пишет РИА Новости.
И вот стало известно, что итогом ситуации стало расторжение контракта.
Теперь, по словам эпатажной певицы, сорваны все ее запланированные ранее концерты. Более того, исполнять композиции продюсера ей запрещено.
Артистка возмущена и считает позицию продюсера «травлей». Она пишет, что "теряет дар речи" от "подлости и бесчестия".
"Мало того, со слов организатора Воронежского концерта, "Малфа" заставила ее снять видео прибывающего на перрон поезда, из которого я якобы не вышла… Попахивает 90-ми?", — написала Наргиз в инстаграме
.
Исполнительница отметила, что о подобном исходе ее не раз предупреждали опытные люди.
"Со стороны Малфы и его руководства, я полагаю, началась элементарная травля и перекрывание мне кислорода любыми возможными и невозможными путями", — комментирует Наргыз.
Комментарии1
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Сергей Лавров , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Госдуме назвали виновного в сибирских пожарах54
Под Донецком шахтеры протестуют третьи сутки1
Появились подробности о плохом здоровье Горбачева29
Мужчина открыл огонь по сотрудниками Росгвардии38
Раскрыта причина смерти Аллы Вербер16
Видео
00:25
Взрыв на полигоне: люди погибли при испытании двигателя
Происшествия Статьи
00:41
Раскрыта причина смерти Аллы Вербер
Общество
02:41
Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Шоу-бизнес
00:38
Вопрос Трампа рассмешил Скабееву
Общество
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
00:41
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак
Шоу-бизнес
03:58
ЕС озаботился поиском жителей Донбасса среди россиян
В мире
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение