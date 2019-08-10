Певица Наргыз оскорблена поведением продюсера

Копилка историй о противостоянии исполнителей и их продюсеров и администрации пополнилась новым сюжетом.

Наргиз в своем инстаграме рассказала о конфликте с продюсерским центром Максима Фадеева MALFA.

Недавно промоутер Сергей Лавров заявлял, что Наргиз якобы употребляла алкоголь перед выходом на сцену, а также из-за нее администрация получала кучу штрафов (певица курила в неположенных местах), — пишет РИА Новости.

И вот стало известно, что итогом ситуации стало расторжение контракта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official) 9 Авг 2019 в 10:02 PDT Теперь, по словам эпатажной певицы, сорваны все ее запланированные ранее концерты. Более того, исполнять композиции продюсера ей запрещено.

Артистка возмущена и считает позицию продюсера «травлей». Она пишет, что "теряет дар речи" от "подлости и бесчестия".

"Мало того, со слов организатора Воронежского концерта, "Малфа" заставила ее снять видео прибывающего на перрон поезда, из которого я якобы не вышла… Попахивает 90-ми?", — написала Наргиз в инстаграме .

Исполнительница отметила, что о подобном исходе ее не раз предупреждали опытные люди.