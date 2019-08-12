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Сын Алена Делона раскрыл подробности состояния отца 

Lenta.ru + ещё 17 36 минут назад
Фото: Stephane Mahe / Reuters
Французский актер Ален Делон чувствует себя лучше после перенесенного несколько недель назад инсульта. Об этом сообщил сын артиста Ален-Фабьен Делон в истории в Instagram.
«Спасибо за ваши многочисленные сообщения, которые тронули мое сердце. Как вы можете видеть, ему [Алену Делону] становится все лучше, и он вас целует», — написал сын актера.
14 июня Делон был доставлен в медицинское учреждение Нейи-сюр-Сен в пригороде Парижа. Его госпитализировали из-за повторяющихся приступов мигрени. Позже его старший сын Антони Делон сообщил, что артист перенес инсульт и теперь восстанавливается в одной из швейцарских клиник.
Делон приобрел известность после съемок фильмов «На ярком солнце», «Рокко и его братья» и «Леопард». За участие в последней ленте в 1963 году был номинирован на премию «Золотой глобус» в номинации «Самый многообещающий новичок среди мужчин». Актер также является обладателем «Сезара» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история». На его счету три режиссерские работы: «За шкуру полицейского», «Шок», «Неукротимый».
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Шоу-бизнес , Ален Делон
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