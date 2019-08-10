Токарев «сгорел» после диагноза рак простаты за полтора месяца

Певец Вилли Токарев скончался от рака простаты. Неутешительный диагноз был поставлен ему врачами в Нью-Йорке . За консультацией к ним по поводу своего начавшего шалить здоровья он обратился в конце июня. Об этом на похоронах артиста сообщил его близкий друг Владимир Михайлов

Как заметил товарищ музыканта, врачи сразу сказали, что 84-летнем Токареву не на что надеяться. Ему давали жить не больше месяца. Так что прогноз медиков полностью сбылся.

Вскоре шансонье прилетел в столицу. Он хотел успеть дать еще несколько концертов, но неожиданно в один из дней ему стало плохо. Вскоре он скончался.