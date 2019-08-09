Солнцев раскритиковал Пенкина

На вечеринке в честь дня рождения продюсера Моники шоумен Гоген Солнцев публично обвинил Сергея Пенкина в выступлении под фонограмму, затеял ссору с известным адвокатом и требовал вызвать полицию. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает «СтарХит»

Гости вечеринки рассказали изданию, что, после того как Сергей Пенкин вышел на сцену, чтобы спеть для именинницы, Гоген обвинил его в исполнении под фонограмму. Однако певец не отреагировал на провокацию.

«У Пенкина невероятный голос и уникальный вокальный диапазон. Он редко поет вот так, выступает только за большие деньги. А тут решил исполнить несколько композиций, — и Гоген со своими обвинениями! А когда его провокация не удалась, Солнцев переключился на одного известного адвоката. Они публично поссорились, выясняли отношения на улице», — заявил очевидец произошедшего.

По данным очевидцев, конфликт удалось урегулировать, однако Солнцев хотел вызвать полицию, «хотя никаких поводов для этого не было». При этом шоумен пришел на праздник в одиночестве и отказался отвечать на вопросы, касающиеся его 64-летней жены Екатерины Терешкович , отмечает издание.