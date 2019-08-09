Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак

В программе «Прямой эфир», посвященной памяти Вербер, Малахов рассказал, что недавно они с женой были в гостях у Аллы.

По словам телеведущего, они немного припозднились, и другие гости уже начали расходиться.

«Когда мы вошли, то огромное зеркало, которое висело в ее прихожей, рухнуло и разбилось на мелкие кусочки. Была такая неловкая пауза», — заявил Малахов.

Чтобы сгладить ситуацию, Вербер пошутила, что это к счастью.

Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Алла Вербер скончалась 6 августа в Италии. Причиной смерти, по предварительной информации, стал инфаркт, спровоцированный анафилактическим шоком.