Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак 

Рамблер 8 минут назад
Телеведущий Андрей Малахов рассказал о мистическом случае, произошедшем незадолго до смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Одна и та же болезнь убила Вербер и Началову
В программе «Прямой эфир», посвященной памяти Вербер, Малахов рассказал, что недавно они с женой были в гостях у Аллы.
По словам телеведущего, они немного припозднились, и другие гости уже начали расходиться.
«Когда мы вошли, то огромное зеркало, которое висело в ее прихожей, рухнуло и разбилось на мелкие кусочки. Была такая неловкая пауза», — заявил Малахов.
Чтобы сгладить ситуацию, Вербер пошутила, что это к счастью.
Фэшн-директор ЦУМа и вице-президент компании Mercury Алла Вербер скончалась 6 августа в Италии. Причиной смерти, по предварительной информации, стал инфаркт, спровоцированный анафилактическим шоком.
Шоу-бизнес , Видео , Алла Вербер , Андрей Малахов , ЦУМ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок109
Сдали нервы. Водитель выкинул чиновника из авто377
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга138
«Поднятие над Крымом флага Украины» высмеяли в Сети360
В Ачинске введен режим ЧС1
Видео
00:39
Восстановлена полная картина убийства Михаила Круга
Криминал Происшествия
05:54
Задержаны еще два фигуранта «дела 27 июля»
Происшествия Общество
03:40
Тайная сторона жизни Аллы Вербер
Шоу-бизнес
00:41
Малахов: перед смертью Вербер получила мистический знак
Шоу-бизнес
07:52
МИД отчитал американского дипломата
Политика Другое
00:37
Пока вы не уснули: главное богатство Украины продадут за бесценок
В мире
01:26
Захарова опубликовала свое фото в угрожающей позе
Политика Другое
00:58
Под Ачинском произошли новые взрывы, есть пострадавшие
Происшествия
00:49
Чемпионку России осудили на три года
Происшествия Другое
00:44
«Поднятие над Крымом флага Украины» высмеяли в Сети
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение