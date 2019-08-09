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Звезда «Дома-2» пострадала на вечеринке 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Участница проекта «Дом-2» Лиза Триандафилиди получила травму на вечеринке. В Instagram проекта появилось видео, на котором девушке промывают раны в больнице.
Оказалось, что один из знакомых Триандафилиди на вечеринке бросил бокал в стену, и разлетевшиеся осколки травмировали ей руку. По словам девушки, она получила «очень большие разрезы».
«Очень много крови потеряла, все кафе было в ней. Теперь у меня пальцы не опускаются, очень болят руки», — пожаловалась Триандафилиди.
Ранение девушки не вызвало сочувствия у подписчиков «Дома-2». В комментариях ей предложили вернуться к малолетней дочери, а не ходить по вечеринкам.
Шоу-бизнес
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