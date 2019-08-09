Андрей Малахов планировал снять фильм про Аллу Вербер

Это лето было омрачено печальным событием. На 62-м году жизни скончалась известная бизнесвумен, которая внесла огромный вклад в индустрию моды, Алла Вербер . Причины ее смерти еще предстоит установить экспертам, но по предварительным данным, у нее случился анафилактический шок. Не только родные, но друзья, а также артисты, с которыми очень тесно дружила женщина, скорбят и не могут поверить в случившееся.

Андрей Малахов за несколько месяцев до трагедии взял последнее телевизионное интервью у Вербер. Он не раз бывал у нее в гостях, пробовал ее блюда, и общался с ней по душам. Во время передачи «Прямой эфир» он с трудом сдерживал эмоции, и время от времени брал паузу, чтобы прийти в себя. Телеведущий планировал снять фильм о великой женщине, но не успел. Как оказалось, многие говорили Алле, что она совершает много поездок, работает без устали. Однако фэшн-директор ЦУМа не умела жить по другому.

«Мне нужно хорошо выглядеть, мне нужно быть собранной, поэтому, конечно, это очень тяжело. И я очень устаю. Поверьте мне, очень многие люди скажут, увидев мое расписание, что это просто невозможно. Но это некий мой дар, с которым я справляюсь. И поверьте мне, даже по другому не хочу. Конечно, я отдыхаю реже, чем мне бы хотелось. И в последнее время, если у меня есть свободная неделя, то я хочу поехать куда-нибудь в спа. Три месяца без одной недели я не была дома, поэтому это воскресение я весь день пробыла дома», — рассказывала Алла.

Она призналась, что одного дня ей достаточно для отдыха. Женщина заверяла, что не представляет отпуска, который бы длился две недели. Для нее это было слишком много. Вербер предполагала, что сможет так долго обходиться без работы только в случае выхода на пенсию.

Она также вспомнила, как у нее появился страх перед полетами. По ее словам, в 35 лет она пережила настоящий ужас, находясь в самолете. Вербер заверила, что ее семья спаслась чудом.

«В течении пяти лет потом у меня был страх летать», — отметила бизнесвумен.

Как оказалось, после этого она стала бояться еще и сидеть за рулем машины, и даже просто на пассажирском сидении.

«Я прыгала с парашютом, практически довела себя до инфаркта, а сейчас я иду в самолет уже как в кабинет», — делилась Алла в интервью.

Как известно, королева кутюра смогла победить рак. Об этом она однажды рассказала в эфире ток-шоу. После этого многие интересовались у нее, как ей удалось победить такой страшный недуг.

Вербер победила рак. фото: кадр из передачи "Прямой эфир"