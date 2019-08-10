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Новая напасть: на Леди Гагу могут подать в суд 

ТК «Звезда» + ещё 14 59 минут назад
Фото: Ruiz ZUMAPRESS.com Globallookpress
Для защиты интересов Гага наняла адвоката Орина Снайдера из Нью-Йорка.
Певицу Леди Гагу может ждать многомиллионный иск. Малоизвестный композитор Стив Ронсен утверждает, что мелодию получившей Оскар песни «Shallow» из фильма «Звезда родилась», которую написала Леди Гага, украли у его композиции «Almost».
Мужчину смутил знакомый рисунок из трех нот — соль, ля и си-бемоль.
Для защиты интересов Гага наняла адвоката Орина Снайдера из Нью-Йорка.
«Ронсен и его адвокат пытаются легко заработать на имени успешного человека. Это позорно и неправильно», — приводит слова Снайдера Page Six.
Пока Ронсен утверждает, что именно он первоначально написал последовательность из трех нот, которая появляется в песне «Shallow», Леди Гаги, команда юристов, представляющих интересы артистки, отмечает, что последовательность распространена. Например, рисунок используется в треке Канзаса «Dust In The Wind», выпущенном в 1978 году.
В начале этого года суммы продаж песни «Shallow» на музыкальных платформах достигли отметки в миллион долларов.
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Шоу-бизнес , Стефани Джерманотта , Нью-Йорк
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