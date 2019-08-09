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«Эх, в Москве идёт движуха». Шнуров поиздевался над несогласованными акциями 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Instagram
Сергей Шнуров откликнулся новым стихотворением на несогласованные митинги в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Лидер группы «Ленинград» замечает, что и сам был бы готов принять участие в «движухе», однако находится в отпуске за границей, передает Ura.ru.
Далее музыкант шутливо рассуждает, как «сходил бы на протесты» и «вырвал бы у гадов жало», однако сделать это ему мешает важное дело — смешивание коктейлей и «переваривание виски».
«С фоток зрит избитый отпрыск,
Он свободы сильно хочет.
Жаль, что у меня ща отпуск», — заключает Шнуров.
Судя по своим публикациям в соцсетях, Сергей Шнуров сейчас находится на Мальдивах. Ранее в МВД предупредили о недопустимости призывов к незаконным акциям в российской столице.
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Мосгордума , МВД , РИА Ura.ru , Москва
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