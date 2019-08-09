«Эх, в Москве идёт движуха». Шнуров поиздевался над несогласованными акциями

Сергей Шнуров откликнулся новым стихотворением на несогласованные митинги в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму . Лидер группы «Ленинград» замечает, что и сам был бы готов принять участие в «движухе», однако находится в отпуске за границей, передает Ura.ru.

Далее музыкант шутливо рассуждает, как «сходил бы на протесты» и «вырвал бы у гадов жало», однако сделать это ему мешает важное дело — смешивание коктейлей и «переваривание виски».

«С фоток зрит избитый отпрыск,

Он свободы сильно хочет.

Жаль, что у меня ща отпуск», — заключает Шнуров.