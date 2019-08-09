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Лолита пожаловалась на жизнь в Болгарии 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости / Нина Зотина
Певица Лолита Милявская рассказала о недостатках жизни в Болгарии.
По словам артистки, дома в ее деревне очень дешевые, но их состояние плохое.
"Дома очень дешевые, но убитые. Это я про свою деревню! Есть цены разные, но сейчас все цены упали!" — написала она в Intstagram в ответ на вопрос подписчицы о ценах на недвижимость и жизнь в Болгарии.
Певица добавила, что, как правило, дома после покупки сносят и строят заново.
Она также порекомендовала не связываться с "комплексами", поскольку "они дерут за обслуживание, а обслуживать не умеют".
Также, по словам Лолиты, в жизни в этой стране есть и положительные стороны: воздух и продукты. Однако певица предупредила, что цены на продукты в турзонах заметно выросли.
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Шоу-бизнес , Другое , Лолита Милявская , Болгария
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